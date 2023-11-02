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  4. Игорь ЛЕОНОВ: «На роль тренера Шахтера лучше всего подошел бы Ребров»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 18:20 |
878
2

Игорь ЛЕОНОВ: «На роль тренера Шахтера лучше всего подошел бы Ребров»

Экс-игрок «Шахтера» – о Марино Пушиче

02 ноября 2023, 18:20 |
878
2
Игорь ЛЕОНОВ: «На роль тренера Шахтера лучше всего подошел бы Ребров»
ФК Минай. Игорь Леонов

Бывший игрок «Шахтера», а ныне известный тренер Игорь Леонов поделился своим мнением относительно нового главного тренера команда Марино Пушича:

«Не хочется пока говорить о нем, ведь он пока еще нигде не работал главным тренером. Выводы могу делать только из прессы. Но ему нужно доказывать свою состоятельность. Сможет ли он? Интересно! Все в его руках. Вообще тренер – это такая специфическая работа, сегодня работаешь, завтра – нет. Думаю, «Шахтер» должен был бы возглавить украинец.

Считаю, что на эту роль как нельзя лучше подошел бы Ребров. Да, его многие ассоциируют с «Динамо», но он начинал карьеру в «Шахтере», так что ничего плохого в этом не было бы. Думаю, что он мог бы дать гораздо больше тем ребятам, которые сейчас в «Шахтере».

Свою карьеру игрока Ребров начинал именно в «Шахтере» в 1991 – 1992 годах.

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Игорь Леонов Шахтер Донецк Марино Пушич Сергей Ребров
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Алекс 19
Так Ребров в отличие ои зубовых матвиенко тимощуков орбу и тд за Украину невзирая что родаки ватники из Горловки .Он бы не пошел в сепарский клуь 
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