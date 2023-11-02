Игорь ЛЕОНОВ: «На роль тренера Шахтера лучше всего подошел бы Ребров»

Бывший игрок «Шахтера», а ныне известный тренер Игорь Леонов поделился своим мнением относительно нового главного тренера команда Марино Пушича:

«Не хочется пока говорить о нем, ведь он пока еще нигде не работал главным тренером. Выводы могу делать только из прессы. Но ему нужно доказывать свою состоятельность. Сможет ли он? Интересно! Все в его руках. Вообще тренер – это такая специфическая работа, сегодня работаешь, завтра – нет. Думаю, «Шахтер» должен был бы возглавить украинец.

Считаю, что на эту роль как нельзя лучше подошел бы Ребров. Да, его многие ассоциируют с «Динамо», но он начинал карьеру в «Шахтере», так что ничего плохого в этом не было бы. Думаю, что он мог бы дать гораздо больше тем ребятам, которые сейчас в «Шахтере».

Свою карьеру игрока Ребров начинал именно в «Шахтере» в 1991 – 1992 годах.