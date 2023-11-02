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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мбаппе выиграет много Золотых мячей. Но нужны победы ПСЖ»
Франция
02 ноября 2023, 17:15 |
218
1

Луис ЭНРИКЕ: «Мбаппе выиграет много Золотых мячей. Но нужны победы ПСЖ»

Тренер уверен, что игрок еще выиграет свои трофеи

02 ноября 2023, 17:15 |
218
1
Луис ЭНРИКЕ: «Мбаппе выиграет много Золотых мячей. Но нужны победы ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Наставник ПСЖ Луис Энрике не сомневается, что форвард Килиан Мбаппе выиграет Золотой мяч, но для этого нужны большие победы в еврокубках и на уровне сборной Франции.

«Я уверен, что Килиан выиграет много Золотых мячей. Нет сомнений. Но к индивидуальным достижениям нужны победы клубные и в сборной. ПСЖ старается выиграть как можно больше дома и в еврокубках», – сказал Энрике.

Несмотря на невероятную статистику Мбаппе в Лиге чемпионов, ПСЖ пока не может добиться победы в этом турнире.

В этом голу Золотой мяч выиграл Лионель Месси, а Килиан в голосовании стал третьим.

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ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе
Источник RMC Sport
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Я вже не такий в цьому впевнений.
З ПСЖ йому мало що світить. Якби перейшов в Реал, то шанси виросли би значно.
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