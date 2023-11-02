Луис ЭНРИКЕ: «Мбаппе выиграет много Золотых мячей. Но нужны победы ПСЖ»
Тренер уверен, что игрок еще выиграет свои трофеи
Наставник ПСЖ Луис Энрике не сомневается, что форвард Килиан Мбаппе выиграет Золотой мяч, но для этого нужны большие победы в еврокубках и на уровне сборной Франции.
«Я уверен, что Килиан выиграет много Золотых мячей. Нет сомнений. Но к индивидуальным достижениям нужны победы клубные и в сборной. ПСЖ старается выиграть как можно больше дома и в еврокубках», – сказал Энрике.
Несмотря на невероятную статистику Мбаппе в Лиге чемпионов, ПСЖ пока не может добиться победы в этом турнире.
В этом голу Золотой мяч выиграл Лионель Месси, а Килиан в голосовании стал третьим.
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