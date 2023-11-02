Луис ЭНРИКЕ: «Мбаппе выиграет много Золотых мячей. Но нужны победы ПСЖ»

Наставник ПСЖ Луис Энрике не сомневается, что форвард Килиан Мбаппе выиграет Золотой мяч, но для этого нужны большие победы в еврокубках и на уровне сборной Франции.

«Я уверен, что Килиан выиграет много Золотых мячей. Нет сомнений. Но к индивидуальным достижениям нужны победы клубные и в сборной. ПСЖ старается выиграть как можно больше дома и в еврокубках», – сказал Энрике.

Несмотря на невероятную статистику Мбаппе в Лиге чемпионов, ПСЖ пока не может добиться победы в этом турнире.

В этом голу Золотой мяч выиграл Лионель Месси, а Килиан в голосовании стал третьим.