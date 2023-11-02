Эрик ТЕН ХАГ – об Антони: «Он боец, как и я»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в бразильского нападающего Антони:

«Антони боец, так же как и я, у него есть уверенность в своих силах. Он смелый и я уверен, что он продемонстрирует то, что он подходящий для нас игрок».

В этом сезоне 23-летний Антони, которого летом 2022 года приобрели за 95 миллионов евро, провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», не отметившись ни одним результативным действием. Всего у бразильца 8 забитых голов и 3 голевые передачи в 54 поединках в составе «МЮ».