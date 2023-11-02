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  4. Эрик ТЕН ХАГ – об Антони: «Он боец, как и я»
Англия
02 ноября 2023, 16:34 |
73
0

Эрик ТЕН ХАГ – об Антони: «Он боец, как и я»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» верит в бразильского нападающего

02 ноября 2023, 16:34 |
73
0
Эрик ТЕН ХАГ – об Антони: «Он боец, как и я»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в бразильского нападающего Антони:

«Антони боец, так же как и я, у него есть уверенность в своих силах. Он смелый и я уверен, что он продемонстрирует то, что он подходящий для нас игрок».

В этом сезоне 23-летний Антони, которого летом 2022 года приобрели за 95 миллионов евро, провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», не отметившись ни одним результативным действием. Всего у бразильца 8 забитых голов и 3 голевые передачи в 54 поединках в составе «МЮ».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Антони Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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