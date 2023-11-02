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Англия
02 ноября 2023, 15:29 | Обновлено 02 ноября 2023, 16:54
934
3

Дайте денег. Клуб Чемпионшипа просит у фанов заплатить игрокам зарплату

Клуб в сложном финансовом положении

02 ноября 2023, 15:29 | Обновлено 02 ноября 2023, 16:54
934
3
Дайте денег. Клуб Чемпионшипа просит у фанов заплатить игрокам зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Дейфон Чансири

Аутсайдер Чемпионшипа (второй английский дивизион) «Шеффилд Уэнсдей» через своего владельца Дейфона Чансири обратился к болельщикам команды с просьбой собрать два миллиона фунтов до 10 ноября.

Это поможет выплатить игрокам зарплаты, а также не даст лиге наложить трансферный бан на три окна из-за проблем с выплатами.

«Если 20 тысяч фанов скинутся по 100 фунтов, то мы сможем это сделать. Если они называют себя болельщиками и владельцами клуба, то могли бы помочь нам».

«Если не хотите спасти клуб, то не называйте себя теми, кто оберегает «Уэнсдей», – заявил Чансири.

Сообщается, что фан-группа клуба шокирована такими предложениями.

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Шеффилд Уэнсдей
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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naverland
Капец такому владельцу. 
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+2
Андрей Залищук
капець!
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+1
Евгений Семыкин
А 35 фунтов за просмотр на ютубе не пробовали? 
Ответить
0
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