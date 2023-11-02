Дайте денег. Клуб Чемпионшипа просит у фанов заплатить игрокам зарплату

Аутсайдер Чемпионшипа (второй английский дивизион) «Шеффилд Уэнсдей» через своего владельца Дейфона Чансири обратился к болельщикам команды с просьбой собрать два миллиона фунтов до 10 ноября.

Это поможет выплатить игрокам зарплаты, а также не даст лиге наложить трансферный бан на три окна из-за проблем с выплатами.

«Если 20 тысяч фанов скинутся по 100 фунтов, то мы сможем это сделать. Если они называют себя болельщиками и владельцами клуба, то могли бы помочь нам».

«Если не хотите спасти клуб, то не называйте себя теми, кто оберегает «Уэнсдей», – заявил Чансири.

Сообщается, что фан-группа клуба шокирована такими предложениями.