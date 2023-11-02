Стало известно, кто рассудит матч Динамо – Шахтер

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 13-го тура УПЛ 2023/24.

Поединки пройдут с 3 по 6 ноября.

УПЛ. 13-й тур

03.11.2023

«Динамо» – «Шахтер». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В. Лобановского. 17:00. Арбитр – Козик Я. В. (Мукачево), арбитр ВАА – Балакин Н. А. (Киевская обл.).

04.11.2023

ЛНЗ – «Колос». Черкассы. Центральный стадион. 13:00. Арбитр – Дьордь Н. В. (Ужгород), арбитр ВАА – Пасхал И. Ю. (Херсон).

05.11.2023

«Минай» – «Ворскла». Минай. Стадион «Минай-Арена». 13:00. Арбитр – Задиран С. С. (Киевская обл.), арбитр ВАА – Копиевский В. В. (Кропивницкий).

«Металлист 1925» – «Черноморец». Киев. Стадион «Левый берег». 15:00. Арбитр – Шандор А. А. (Львов), арбитр ВАА – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.).

«Верес» – «Заря». Ровно. Стадион «Авангард». 17:00. Арбитр – Резников Д. М. (Каменское), арбитр ВАА – Романов В. Н. (Днепр).

06.11.2023

«Полесье» – «Кривбасс». Житомир. Центральный стадион. 15:00. Арбитр – Монзуль К. В. (Харьков), арбитр ВАА – Блавацкий Р. А. (Львов).

«Днепр-1» – «Александрия». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17:00. Арбитр – Романюк А. Н. (Ивано-Франковск), арбитр ВАА – Шурман Д. Л. (Киевская обл.).

«Рух» – «Оболонь». Львов. Стадион «Арена Львов». 19:00. Арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), арбитр ВАА – Коваленко А. А. (Полтава).