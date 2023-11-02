ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом
Родриго подписал новый договор
«Реал» на официальном сайте объявил о новом контракте форварда Родриго до лета 2028 года. Минувший договор истекал в середине 2025 года.
Клаусула в контракте бразильца составляет 1 миллиард евро. Договор с такой же клаусулой недавно подписал ведущий нападающий команды Винисиус Жуниор.
22-летний Родриго в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
💪 @RodrygoGoes 💪— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 2, 2023
🏆 1 @ChampionsLeague
🌍 1 Club World Cup
🌟 1 European Super Cup
🥇 2 @LaLigaEN
👑 1 Copa del Rey
🇪🇸 2 Spanish Super Cups#Rodrygo2028 pic.twitter.com/OffxFUmkh2
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