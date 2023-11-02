ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом

«Реал» на официальном сайте объявил о новом контракте форварда Родриго до лета 2028 года. Минувший договор истекал в середине 2025 года.

Клаусула в контракте бразильца составляет 1 миллиард евро. Договор с такой же клаусулой недавно подписал ведущий нападающий команды Винисиус Жуниор.

22-летний Родриго в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.