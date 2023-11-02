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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Если будет нужно, смогу сыграть как вратарь»
Англия
02 ноября 2023, 14:34 |
408
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Если будет нужно, смогу сыграть как вратарь»

Защитник «Арсенала» прокомментировал свою универсальность

02 ноября 2023, 14:34 |
408
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если будет нужно, смогу сыграть как вратарь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал свою универсальность.

– Александр, ты очень универсальный игрок. На скольких позициях ты можешь играть?
– Если буду нужен тренеру на позиции вратаря, то, думаю, на 11.

– Есть ли у тебя любимая позиция?
– Слушайте, у меня есть 1 ответ на этот вопрос. Меня очень часто спрашивают, где мне больше нравится играть: в полузащите, как в сборной Украины, или слева в защите, как в «Арсенале». Я бы сказал, что мне нравится играть между позицией левого защитника и центром поля.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал» и во всех поединках выходил именно на позицию левого защитника. Зато в сборной он действительно большую часть матчей играет в роли центрального полузащитника.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник YouTube
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