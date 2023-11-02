Александр ЗИНЧЕНКО: «Если будет нужно, смогу сыграть как вратарь»
Защитник «Арсенала» прокомментировал свою универсальность
Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал свою универсальность.
– Александр, ты очень универсальный игрок. На скольких позициях ты можешь играть?
– Если буду нужен тренеру на позиции вратаря, то, думаю, на 11.
– Есть ли у тебя любимая позиция?
– Слушайте, у меня есть 1 ответ на этот вопрос. Меня очень часто спрашивают, где мне больше нравится играть: в полузащите, как в сборной Украины, или слева в защите, как в «Арсенале». Я бы сказал, что мне нравится играть между позицией левого защитника и центром поля.
В этом сезоне Александр Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал» и во всех поединках выходил именно на позицию левого защитника. Зато в сборной он действительно большую часть матчей играет в роли центрального полузащитника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Одесский коллектив впервые за 10 лет сыграет в полуфинале кубкового турнира
Оскар Гарсия близок к назначению в «Ауд-Хеверле Левен»