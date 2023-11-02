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Англия
02 ноября 2023, 13:51 | Обновлено 02 ноября 2023, 15:11
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0

ЗИНЧЕНКО: «Шевченко – кумир детства, Салах – самый тяжелый соперник»

Защитник «Арсенала» рассказал, кем вдохновлялся в детстве

02 ноября 2023, 13:51 | Обновлено 02 ноября 2023, 15:11
560
0
ЗИНЧЕНКО: «Шевченко – кумир детства, Салах – самый тяжелый соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кем вдохновлялся в детстве и кто был для него самым сложным соперником за время выступлений в АПЛ.

– Кто был для тебя самым тяжелым соперником за время игры в АПЛ?
– Мохамед Салах. Скорость, мощность, очень опасный игрок.

– Кто был твоим футбольным кумиром в детстве?
– Для всех украинских детей моего поколения кумиром был Андрей Шевченко. Мы старались повторять за ним, когда играли на улице.

– Как ты себя чувствовал, когда играл под его руководством?
– Я даже не мог мечтать о том, чтобы лично знать его, работать с ним. Мне очень повезло, что мы до сих пор поддерживаем с ним контакт.

Именно под руководством легендарного Андрея Шевченко Александр Зинченко стал игроком основы в национальной сборной Украины, за которую уже сыграл 57 матчей, отметившись 9 забитыми мячами.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Андрей Шевченко Мохамед Салах Ливерпуль
Источник YouTube
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