ЗИНЧЕНКО: «Шевченко – кумир детства, Салах – самый тяжелый соперник»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кем вдохновлялся в детстве и кто был для него самым сложным соперником за время выступлений в АПЛ.

– Кто был для тебя самым тяжелым соперником за время игры в АПЛ?

– Мохамед Салах. Скорость, мощность, очень опасный игрок.

– Кто был твоим футбольным кумиром в детстве?

– Для всех украинских детей моего поколения кумиром был Андрей Шевченко. Мы старались повторять за ним, когда играли на улице.

– Как ты себя чувствовал, когда играл под его руководством?

– Я даже не мог мечтать о том, чтобы лично знать его, работать с ним. Мне очень повезло, что мы до сих пор поддерживаем с ним контакт.

Именно под руководством легендарного Андрея Шевченко Александр Зинченко стал игроком основы в национальной сборной Украины, за которую уже сыграл 57 матчей, отметившись 9 забитыми мячами.