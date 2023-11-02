Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Динамо не в лучшей форме. Мы были в такой же ситуации»

Защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский оценил матч чемпионата Украины против «Динамо», который состоится 3 ноября.

«Понимаем важность этого матча. Сейчас теряют очки все, лидерами стали не те команды, в которым мы привыкли. У нас несколько другой график, и три очка в матче с «Динамо» сыграют важную роль. Видел все матчи «Динамо». Когда результата нет, как сейчас, то не все выглядит в порядке. «Динамо» не в лучшей форме, но мы были примерно в такой же ситуации не так давно».

«Но ситуация быстро поменялась, и нужно готовиться, что «Динамо» проведет свой лучший матч».

«Это дерби. Они уже где-то перенастроились играть без Ярмоленко. Не будет Ваната, но есть Бенито и другие игроки. «Шахтеру» с новым тренером нужно время. Есть много идей, продолжаем работать над этим», – сказал Чигринский.