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  4. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Динамо не в лучшей форме. Мы были в такой же ситуации»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 13:49 |
357
0

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Динамо не в лучшей форме. Мы были в такой же ситуации»

Первый матч УПЛ для нового тренера

02 ноября 2023, 13:49 |
357
0
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Динамо не в лучшей форме. Мы были в такой же ситуации»
ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

Защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский оценил матч чемпионата Украины против «Динамо», который состоится 3 ноября.

«Понимаем важность этого матча. Сейчас теряют очки все, лидерами стали не те команды, в которым мы привыкли. У нас несколько другой график, и три очка в матче с «Динамо» сыграют важную роль. Видел все матчи «Динамо». Когда результата нет, как сейчас, то не все выглядит в порядке. «Динамо» не в лучшей форме, но мы были примерно в такой же ситуации не так давно».

«Но ситуация быстро поменялась, и нужно готовиться, что «Динамо» проведет свой лучший матч».

«Это дерби. Они уже где-то перенастроились играть без Ярмоленко. Не будет Ваната, но есть Бенито и другие игроки. «Шахтеру» с новым тренером нужно время. Есть много идей, продолжаем работать над этим», – сказал Чигринский.

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Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Динамо Киев Дмитрий Чигринский Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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