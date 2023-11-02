Александр ЗИНЧЕНКО: «Если бы не футбол, то хотел бы стать актером»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кем мог бы стать, если бы не сложилось с профессиональной футбольной карьерой.

– Александр, если бы ты не стал футболистом, то кем бы ты был и почему?

– Честно, это трудный вопрос, ведь я всегда мечтал стать футболистом. Не знаю, возможно я бы хотел стать актером. Что-то типа Брэда Питта, потому что у нас достаточно похожие лица.

В этом сезоне 26-летний Александр Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал», не отметившись ни одним результативным действием.