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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Если бы не футбол, то хотел бы стать актером»
Англия
02 ноября 2023, 13:30 |
105
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Если бы не футбол, то хотел бы стать актером»

Защитник «Арсенала» рассказал, кем мог бы стать, если бы не вышло с футболом

02 ноября 2023, 13:30 |
105
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если бы не футбол, то хотел бы стать актером»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кем мог бы стать, если бы не сложилось с профессиональной футбольной карьерой.

– Александр, если бы ты не стал футболистом, то кем бы ты был и почему?
– Честно, это трудный вопрос, ведь я всегда мечтал стать футболистом. Не знаю, возможно я бы хотел стать актером. Что-то типа Брэда Питта, потому что у нас достаточно похожие лица.

В этом сезоне 26-летний Александр Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал», не отметившись ни одним результативным действием.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник YouTube
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