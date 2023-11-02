Капитан Александрии близок к возвращению в строй

Второго ноября в четвертьфинале Кубка Украины «Полесье» будет принимать «Александрию».

Как стало известно Sport.ua, сегодня «горожанам» из-за травм не смогут помочь Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Александр Беляев и Артур Микитишин.

Зато вернулся в строй Юрий Копина, который не играл в последних матчах чемпионата УПЛ.

Также по информации нашего источника, повреждение голени у капитана команды Кирилла Ковальца оказалось несерьезным и он планирует принять участие в очередном календарном матче чемпионата УПЛ – с «Днепром-1», который состоится шестого ноября.

Ранее мы сообщали, что футболист прошел медобследование в Киеве.