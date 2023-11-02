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Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 12:50 | Обновлено 02 ноября 2023, 12:53
316
0

Капитан Александрии близок к возвращению в строй

Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Александр Беляев и Артур Микитишин не помогут команде в Кубке

02 ноября 2023, 12:50 | Обновлено 02 ноября 2023, 12:53
316
0
Капитан Александрии близок к возвращению в строй
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Второго ноября в четвертьфинале Кубка Украины «Полесье» будет принимать «Александрию».

Как стало известно Sport.ua, сегодня «горожанам» из-за травм не смогут помочь Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Александр Беляев и Артур Микитишин.

Зато вернулся в строй Юрий Копина, который не играл в последних матчах чемпионата УПЛ.

Также по информации нашего источника, повреждение голени у капитана команды Кирилла Ковальца оказалось несерьезным и он планирует принять участие в очередном календарном матче чемпионата УПЛ – с «Днепром-1», который состоится шестого ноября.

Ранее мы сообщали, что футболист прошел медобследование в Киеве.

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Кирилл Ковалец Андрей Кулаков Александр Беляев Артур Микитишин Александрия травма Кубок Украины по футболу Полесье - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Юрий Копына Полесье Житомир Днепр-1 Днепр-1 - Александрия
Источник Sport.ua
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