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02 ноября 2023, 13:10 | Обновлено 02 ноября 2023, 13:11
534
0

Александр АЛИЕВ: «Журнал Футбол Франкова всегда будет в наших головах»

Бывший полузащитник «Динамо» простился с Артемом Франковым

02 ноября 2023, 13:10 | Обновлено 02 ноября 2023, 13:11
534
0
Александр АЛИЕВ: «Журнал Футбол Франкова всегда будет в наших головах»
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев попрощался с легендарным украинским журналистом Артемом Франковым:

«Кем для меня был Франков? Есть история, думаю вы все знаете, он всегда не очень обо мне отзывался, но тогда, когда я с ним виделся, мы очень хорошо общались. Я вчера прочитал слова Игоря Суркиса. Это действительно была ходячая энциклопедия. Жалко таких людей терять. Он в футболе очень хорошо разбирался. Очень и очень жалко, что в 53 года он уходит. Земля ему пухом. Он и его журнал «Футбол» навсегда останется в наших головах и наших мыслях».

Напомним, вечером 31 октября стало известно о том, что главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков в 53 года умер от инсульта.

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Александр Алиев Артем Франков журнал Футбол
Источник YouTube
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