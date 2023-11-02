Александр АЛИЕВ: «Журнал Футбол Франкова всегда будет в наших головах»
Бывший полузащитник «Динамо» простился с Артемом Франковым
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев попрощался с легендарным украинским журналистом Артемом Франковым:
«Кем для меня был Франков? Есть история, думаю вы все знаете, он всегда не очень обо мне отзывался, но тогда, когда я с ним виделся, мы очень хорошо общались. Я вчера прочитал слова Игоря Суркиса. Это действительно была ходячая энциклопедия. Жалко таких людей терять. Он в футболе очень хорошо разбирался. Очень и очень жалко, что в 53 года он уходит. Земля ему пухом. Он и его журнал «Футбол» навсегда останется в наших головах и наших мыслях».
Напомним, вечером 31 октября стало известно о том, что главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков в 53 года умер от инсульта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Гремио» доиграет сезон в Бразилии и воссоединиться с бывшими одноклубниками
Жозе провел воспитательный урок для тех, кто потерял мотивацию