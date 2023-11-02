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  4. Источник: Луис Суарес станет игроком Интер Майами
Major League Soccer
02 ноября 2023, 12:42 |
294
0

Источник: Луис Суарес станет игроком Интер Майами

Уругваец не продлит контракт с «Гремио» и воссоединится с Лео Месси

02 ноября 2023, 12:42 |
294
0
Источник: Луис Суарес станет игроком Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвайский нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес в январе 2024 года присоединится к «Интер Майами», сообщает издание El Pais.

36-летний форвард решил не продлевать свой контракт с «Гремио», который действует до конца декабря 2023 года. Так что уже в январе «Эль-Пистолеро» сможет поставить подпись под договором с «Интер Майами», в котором играет Лионель Месси – один из его лучших друзей. Источник отмечает, что Суаресу уже предложили однолетний контракт с опцией пролонгации еще на 1 сезон.

Луис Суарес точно не разочаровал болельщиков «Гремио» своей игрой. В 46 матчах за клуб уругвайский нападающий забил 19 мячей и отдал 16 голевых передач. Но выиграть для команды хоть какой-то трофей не удалось.

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Луис Суарес Лионель Месси Интер Майами Гремио трансферы чемпионат Бразилии по футболу Major League Soccer (MLS) свободный агент
Источник El Pais
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