ПОЧЕТТИНО: «Рис Джеймс – один из лучших в мире на своей позиции»
Главный тренер «Челси» похвалил английского защитника
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино похвалил английского правого защитника Риса Джеймса:
«Рис Джеймс является одним из лучших фланговых защитников в мире, для нас он ключевой игрок. Очень хорошо, что он вернулся. Нам нужен наш капитан, он должен быть в хорошей форме и помогать команде. Мы движемся вперед, шаг за шагом».
В этом сезоне 23-летний Рис Джеймс сыграл лишь 4 матча (174 минуты) за «Челси», ведь еще после 1-го тура АПЛ получил тяжелую травму, восстановление от которой заняло более 2 месяцев.
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