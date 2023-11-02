Владимир ШАРАН: «Однажды не отдал пас Лужному, думал – мне капец»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Шаран рассказал о взаимоотношениях с Олегом Лужным.

- Лужный сам из Львова, как и я, дебютировал в «Динамо» в 20 лет. Олег позвал меня к себе после моей дебютной игры, там как раз и мама его была. Мы пообщались, потом Ахрик Цвейба зашел, потому что мы в отеле «Национальный» все вместе жили. Правда, я жил в другом корпусе, кстати там, где мы сейчас останавливаемся с «Минаем», когда на календарную игру в Киев приезжаем.

В принципе, в «Динамо», было все нормально. Скажем так: в тренировочном занятии, чтобы кто-то тебя поучал – такого не было. К молодым игрокам все относились достаточно нормально. Сначала думал, что попаду к «старичкам», и они начнут мне, молодому, пихать, еще что-то. Но коллектив у нас был классный. Да и я старался, как мог. Ноги нигде не убирал.

- То есть, в «Динамо» никто вам никогда не «напихал«?

- Конечно, было что-то там. Сергей Заец любил где-то немного напихать, когда, например, не добежишь. Лужный, если он забегает, а ты ему не отдаешь пас, то получишь от него нагоняй (смеется). С Лужным на одном фланге играл Сергей Ковалец. И вот, однажды на правый фланг рядом с Лужным ставят меня. Так решил Фоменко. Я удивился, ну, думаю, Михаил Иванович дает. А играли мы тогда в Кривом Роге. Однажды я не отдал пас Лужному, думал все, мне капец. Лужный если делает рывок, то бежит сто метров, поэтому надо обязательно ему отдать мяч. Так должно быть в игре.