Юрий-Владимир ГЕРЕТА: «Нам просто не повезло»

Вратарь львовского «Руха» Юрий-Владимир Герета прокомментировал поражение против «Днепра-1» (0:2) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ:

«В целом это была хорошая игра в исполнении нашей команды, но в итоге – плохой результат. Мы продемонстрировали целеустремленность и были заряжены на победу, но, к сожалению, так не произошло.

Возможно, пропущенные голы стали следствием расконцентрации. Первые 20 минут матча были одними из лучших в сезоне «Руха». Но «Днепр-1» провел фактически лишь две опасных атаки до середины тайма и забил два гола. Нам просто не повезло.

«Днепр-1» – сильный соперник, который представлял Украину в еврокубках. И то, что мы показали в этой игре, свидетельствует, что наша команда движется в правильном направлении. «Руху» не хватило только точного завершающего удара. Все шло к тому, что мы забьем, ведь создали много моментов, но в этот вечер фарт был не на нашей стороне».

Этот матч стал первым в стартовом составе для 19-летнего голкипера, но ему не удалось помочь «Руху» взять хотя бы 1 очко.