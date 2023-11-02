Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий-Владимир ГЕРЕТА: «Нам просто не повезло»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 02 ноября 2023, 12:18
226
0

Юрий-Владимир ГЕРЕТА: «Нам просто не повезло»

Вратарь «Руха» прокомментировал поражение против «Днепра-1»

02 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 02 ноября 2023, 12:18
226
0
Юрий-Владимир ГЕРЕТА: «Нам просто не повезло»
ФК Рух. Юрий-Владимир Герета

Вратарь львовского «Руха» Юрий-Владимир Герета прокомментировал поражение против «Днепра-1» (0:2) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ:

«В целом это была хорошая игра в исполнении нашей команды, но в итоге – плохой результат. Мы продемонстрировали целеустремленность и были заряжены на победу, но, к сожалению, так не произошло.

Возможно, пропущенные голы стали следствием расконцентрации. Первые 20 минут матча были одними из лучших в сезоне «Руха». Но «Днепр-1» провел фактически лишь две опасных атаки до середины тайма и забил два гола. Нам просто не повезло.

«Днепр-1» – сильный соперник, который представлял Украину в еврокубках. И то, что мы показали в этой игре, свидетельствует, что наша команда движется в правильном направлении. «Руху» не хватило только точного завершающего удара. Все шло к тому, что мы забьем, ведь создали много моментов, но в этот вечер фарт был не на нашей стороне».

Этот матч стал первым в стартовом составе для 19-летнего голкипера, но ему не удалось помочь «Руху» взять хотя бы 1 очко.

По теме:
Василий РУНИЧ: «Я не знаю, как объяснить свой промах»
Роман ДИДЫК: «Нам не хватило везения»
Виталий РОМАН: «Проиграли опыту игроков Днепра-1»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Претендент на бой с Усиком стал свободным агентом
Бокс | 02 ноября 2023, 07:35 3
Претендент на бой с Усиком стал свободным агентом
Претендент на бой с Усиком стал свободным агентом

Филип Хргович завершил сотрудничество с Калле Зауэрландом

Суарес в начале следующего года станет одноклубником Месси
Футбол | 02 ноября 2023, 09:40 0
Суарес в начале следующего года станет одноклубником Месси
Суарес в начале следующего года станет одноклубником Месси

Нападающий «Гремио» доиграет сезон в Бразилии и воссоединиться с бывшими одноклубниками

РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
Футбол | 02.11.2023, 06:05
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Футбол | 01.11.2023, 16:57
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Теннис | 02.11.2023, 01:46
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
01.11.2023, 20:12 19
Футбол
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
01.11.2023, 04:35
Футбол
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
01.11.2023, 06:55 4
Футбол
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 25
Теннис
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 40
Футбол
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
31.10.2023, 18:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем