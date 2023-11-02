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  4. Василий РУНИЧ: «Я не знаю, как объяснить свой промах»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 11:29 |
325
0

Василий РУНИЧ: «Я не знаю, как объяснить свой промах»

Нападающий «Руха» прокомментировал поражение против «Днепра-1»

02 ноября 2023, 11:29 |
325
0
Василий РУНИЧ: «Я не знаю, как объяснить свой промах»
ФК Рух. Василий Рунич

Нападающий львовского «Руха» Василий Рунич прокомментировал поражение против «Днепра-1» (0:2) в перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги и эпизод со своим промахом:

«Мы довольны той игрой, которую команда продемонстрировала. Игроки выполнили установки тренерского штаба. Впрочем, результатом мы недовольны.

Относительно промаха на первых минутах, то я не знаю, как это объяснить. Очень досадная ситуация и я думаю, что в том эпизоде я подвел команду, поэтому хочу извиниться перед партнерами, тренерами и болельщиками.

Впрочем ничего страшного не произошло, ведь такие моменты случаются. Важно сделать правильные выводы и двигаться дальше».

После 12 туров «Рух» имеет 20 очков, что позволяет им занимать 5-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1 Василий Рунич
Источник ФК Рух Львов
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