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02 ноября 2023, 10:37 |
204
1

Денис Костышин попрощался с клубом Эль-Пасо Локомотив

Украинский футболист завершил выступления за американский клуб

02 ноября 2023, 10:37 |
204
1
Денис Костышин попрощался с клубом Эль-Пасо Локомотив
ФК Эль-Пасо Локомотив. Денис Костышин

Украинский футболист «Эль-Пасо Локомотив» Денис Костышин попрощался с болельщиками клуба, который выступает в USL (вторая по силе лига в США).

«Я хочу сказать большое спасибо команде за этот сезон! Вы очень тепло приняли меня в свою семью! У нас была очень хорошая команда в этом сезоне, мы много раз это показывали! Отдельное спасибо болельщикам, вы и ваша поддержка были сумасшедшими, спасибо вам! Желаю каждому человеку, который входит в семью «Локос» только успехов, побед и крепкого здоровья! Люблю вас, ребята. Удачи в дальнейшем», – написал Костышин.

Отметим, что Денис Костышин стал игроком клуба «Эль-Пасо Локомотив» в начале 2023 года. В составе американской команды он провел 34 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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Денис Костышин Эль-Пасо Локомотив USL
Источник Instagram
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Vitason
Заробітчанин,довго не назаробляв,до побачення!!
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