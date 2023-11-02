Суарес в начале следующего года станет одноклубником Месси

Уругвайский нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес в следующем сезоне будет выступать за «Интер Майами», воссоединившись со своим другом Лео Месси, а также с другими бывшими партнерами по команде, такими как Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Сообщается, что переговоры с американской командой уже начались. Предполагается, что контракт Суареса с «Интер Майами» будет подписан на один год с возможностью продления еще на один, если обе стороны придут к согласию.

Суарес ранее подтвердил, что «Интер Майами» общался с «Гремио», но на тот момент осуществить трансфер было нецелесообразно. Именно тогда, в июле, клуб и игрок договорились об изменении некоторых условий контракта и сокращении срока продления трудового соглашения с двух до одного сезона, чтобы иметь возможность освободиться в декабре, принимая во внимание трудности с коленом, которые Суарес испытывал в последнее время.

Ожидается, что Суарес прибудет в Майами в декабре – для окончательного согласования контрактных деталей и других аспектов.

Последний тур чемпионата «Гремио» сыграет 6 декабря. Уругваец выступает за «Гремио» с января 2023 года. На его счету 19 голов и 15 ассистов в 45 матчах за клуб.