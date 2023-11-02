Джон Терри рассказал, как Жозе Моуриньо угрожал посадить его на скамейку

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал, как Жозе Моуриньо однажды пригрозил посадить его и Гари Кэхилла на скамейку запасных в середине предсезонной тренировки.

«Мы подписали несколько новых больших игроков, и он устроил игру с владением мячом, в которой мы с Газом разыгрывали мяч в полузащите. Адресатов для паса не было, и нужно было пройти через полузащиту, чтобы попасть в другую треть. Мы с Газом пасуем мяч, его перехватывают, мы пропускаем голы, и он останавливает сессию.

Я – капитан, Газ – вице-капитан, мы только что выиграли лигу за год до этого, и он говорит: «Вы двое, вы можете идти на х**. Я пойду и подпишу Варана и еще одного лучшего защитника в мире за 100 миллионов фунтов стерлингов, а вы двое можете сидеть на скамейке и наблюдать за ними».

Мы с Газом сказали: «Черт возьми, мы выиграли лигу в прошлом году». Мы не могли поверить в это. Потом мы посмотрели друг на друга и подумали: «Игра началась». Я уверяю, что до конца тренировки мы с Газом только и делали, что надирали всем зад.

Уровень тренировок повысился, и новые игроки говорили: «Боже мой, он только что поставил на место капитана и вице-капитана. Он главный.

Когда мы шли с поля, он обнял меня и Газа и сказал нам: «Вот почему вы – мой капитан и вице-капитан», – сказал Терри.