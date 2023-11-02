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Германия
02 ноября 2023, 05:45 | Обновлено 02 ноября 2023, 05:55
226
0

ВИДЕО. Кубок Германии. Победа Боруссии Д, камбек в Нюрнберге, Бавария – out

1 ноября состоялись матчи 1/16 финала турнира

02 ноября 2023, 05:45 | Обновлено 02 ноября 2023, 05:55
226
0
ВИДЕО. Кубок Германии. Победа Боруссии Д, камбек в Нюрнберге, Бавария – out
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялись 8 матчей 1/16 финала Кубка Германии.

«Боруссия» Дортмунд на своем поле минимально обыграла «Хоффенхайм». Единственный гол на 43-й минуте забил Марко Ройс.

«Нюрнберг» выдал крутой камбек в поединке против ФК «Ганза». На 90+5-й минуте Феликс Локемпер перевел игру в экстратаймы, а на 99-й оформил дубль вырвал победу для своей команды.

Команда из 3-го дивизиона чемпионата Германии «Саарбрюкен» сенсационно выбила «Баварию» из розыгрыша Кубка – 2:1.

Кубок Германии. 1/16 финала. 1 ноября

Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм – 2:1

Гол: Ройс, 43

Зандхаузен – Байер – 2:5

Голы: Эхлич, 50, Бен Балла, 57 – Паласиос, 21, Джонатан Та, 54, Гложек, 85, Адли, 88, 90+2

Хольштайн Киль – Магдебург – 3:3 (серия пенальти – 3:4)

Голы: Хебер, 61 (автогол), Пиччини, 68 (автогол), Пихлер, 120+2 – Бокхорн, 3, Кремпицки, 11, Амаечи, 93

Виктория Кельн – Айнтрахт – 0:2

Голы: Шхири, 14, Кнауфф, 90

Герта – Майнц – 3:0

Голы: Резе, 45+3 (пен.), Табакович, 50 (пен.), 61

Нюрнберг – Ганза – 3:2 (после дополнительного времени)

Голы: Окунуки, 63, Локемпер, 90+5, 99 – Брумадо Жуниор, 58, Кинсомби, 74

Саарбрюкен – Бавария – 2:1

Голы: Зонтхаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16

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Саарбрюкен Боруссия Дортмунд Хоффенхайм Зандхаузен Байер Фрайбург Падерборн Хольштайн Магдебург Айнтрахт Франкфурт Герта Майнц Нюрнберг Ганза Бавария Кубок Германии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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