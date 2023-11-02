Камбек был близок. Стародубцева забрала сет у 66-й ракетки в Мидленде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 172) завершила выступления на турнире серии WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка в трех сетах проиграла 66-й ракетке мира Тейлор Таунсенд (США) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении.

Тейлор Таунсенд (США) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 3:6, 6:2

В третьей партии украинка уступала 0:4 с двумя брейками, однако сразу же сделала обратный брейк и имела шансы взять подачу Тейлор в 7-м гейме, но не реализовала 2 брейк-поинта, а затем отдала и свою подачу.

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/4 финала в Мидленде Таунсенд сыграет против победительницы матча Яна Фетт – Ребекка Марино.