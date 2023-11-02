Вондроушова вылетела с WTA Finals? Жабер отомстила за финал Уимблдона 2023
Онс выиграла первый матч на Итоговом турнире WTA 2023
7-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер выиграла первый матч на Итоговом турнире WTA 2023.
Во 2-м туре группы «Четумаль» Жабер в двух сетах обыграла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 6) за 1 час и 29 минут.
WTA Finals 2023. Хард
Группа Четумаль. 2-й тур
Онс Жабер (Тунис) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:4, 6:3
Это была 7-я встреча теннисисток. Жабер выиграла 3-й очный поединок.
В последний раз девушки играли между собой в финале Уимблдона 2023. Тогда Вондроушова обыграла Онс и выиграла титул на травяном мейджоре.
Онс и Маркета играют в одной группе с Игой Свентек и Коко Гофф. Ранее полька обыграла американку в двух сетах.
В последнем туре Жабер сыграет против Свентек, а Вондроушова встретится с Гофф. У Маркеты, несмотря на 2 поражения, все еще есть шансы выйти в плей-офф. Для этого нужно, чтобы Ига в двух сетах выиграла у Жабер, а сама чешка в двух партиях закрыла Гофф. При таких раскладах будет считаться процент выигранных геймов у трех теннисисток: Коко Гофф, Онс Жабер и Маркеты Вондроушовой.
Turning the tables 🔄@ons_jabeur avenges this year's Wimbledon final by defeating Vondrousova 6-4, 6-3 in Cancun.#WTAFinals pic.twitter.com/UiYe8I3QnB— wta (@WTA) November 2, 2023
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