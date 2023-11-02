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  4. Сколько у Эшли Янга? Стала известна оценка Миколенка за матч Эвертона
Англия
02 ноября 2023, 03:25 |
207
0

Сколько у Эшли Янга? Стала известна оценка Миколенка за матч Эвертона

«Ириски» обыграли «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

02 ноября 2023, 03:25 |
207
0
Сколько у Эшли Янга? Стала известна оценка Миколенка за матч Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

1 ноября состоялись матча 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.

Легендарный Эшли Янг, который забил 3-й мяч для «Эвертона», получил 7.9.

Лучшим игроком матча был признан защитник «ирисок» Джеймс Тарковски (8.2), который открыл счет в игре.

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Бернли – 3:0

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Виталий Миколенко WhoScored лучший игрок Джеймс Тарковски Эшли Янг Эвертон Бернли Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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