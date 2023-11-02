Сколько у Эшли Янга? Стала известна оценка Миколенка за матч Эвертона
«Ириски» обыграли «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги
1 ноября состоялись матча 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».
Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.
Легендарный Эшли Янг, который забил 3-й мяч для «Эвертона», получил 7.9.
Лучшим игроком матча был признан защитник «ирисок» Джеймс Тарковски (8.2), который открыл счет в игре.
Оценки WhoScored за матч Эвертон – Бернли – 3:0
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