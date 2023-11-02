Сколько у Эшли Янга? Стала известна оценка Миколенка за матч Эвертона

1 ноября состоялись матча 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.

Легендарный Эшли Янг, который забил 3-й мяч для «Эвертона», получил 7.9.

Лучшим игроком матча был признан защитник «ирисок» Джеймс Тарковски (8.2), который открыл счет в игре.

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Бернли – 3:0