СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября

В четверг, 2 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Александрия

1.95 – 3.55 – 3.98

17:00 Оболонь – Ворскла

3.09 – 3.40 – 2.32

ГАНДБОЛ

19:40 Латвия – Эстония

3.17 – 8.30 – 1.54

21:00 Великобритания – Финляндия

40.00 – 40.00 – 1.01