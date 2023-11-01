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01 ноября 2023, 23:58 |
12
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября

Важные события во всех видах спорта

01 ноября 2023, 23:58 |
12
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября
ФК Полесье

В четверг, 2 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Александрия

Favbet 1.95 – 3.55 – 3.98

17:00 Оболонь – Ворскла

Favbet 3.09 – 3.40 – 2.32

ГАНДБОЛ

19:40 Латвия – Эстония

Favbet 3.17 – 8.30 – 1.54

21:00 Великобритания – Финляндия

Favbet 40.00 – 40.00 – 1.01

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Источник Sport.ua
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