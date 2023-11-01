Другие новости01 ноября 2023, 23:58 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября
Важные события во всех видах спорта
01 ноября 2023, 23:58 |
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В четверг, 2 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Полесье – Александрия
17:00 Оболонь – Ворскла
ГАНДБОЛ
19:40 Латвия – Эстония
21:00 Великобритания – Финляндия
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