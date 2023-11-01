Хуберт Хуркач в сезоне 2023 подал тысячу эйсов

Одиннадцатый номер мирового рейтинга АТР Хуберт Хуркач в нынешнем сезоне подал тысячу эйсов.

Это достижение Хуркач установил в матче второго круга Мастерса во французском Париже, в котором он обыграл испанского теннисиста Роберто Баутисту Агута со счетом 6:3, 6:2. Перед этой встречей у поляка в нынешнем сезоне было 985 эйсов, а в ходе игры он сделал еще 19.

Последними теннисистами, которые за один сезон подали тысячу эйсов, были американцы Райли Опелка и Джон Изнер в 2019-м году. Также Хуркач стал девятым теннисистом в истории ведения теннисной статистики, которому покорилось это достижение.