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Англия
01 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:54
738
0

ВИДЕО. Из-под Зинченко. Вест Хэм забил второй гол Арсеналу

«Канониры» близки к вылету из Кубка английской лиги

01 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:54
738
0
ВИДЕО. Из-под Зинченко. Вест Хэм забил второй гол Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (справа)

1 ноября в Лондоне проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги между клубами «Вест Хэм» и «Арсенал».

В стартовом составе «канониров» матч с первых минут начал украинской защитник Александр Зинченко.

На 16-й минуте встречи «Вест Хэм» повел в счете после автогола в исполнении игрока «Арсенала» Бен Уайта.

На 50-й минуте «молотобойцы» свой перевес развили – гол забил Мохаммед Кудус. Ворота «канониров» он поразил после диагонального паса от Найефа Агерда. В моменте статистом выступил Зинченко.

Видео гола Кудуса

P.S. Вскоре после этого Александр Зинченко был заменен. Впрочем, уже без украинца на поле «Арсенал» на 60-й минуте пропустил третий гол в матче.

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Кубок английской лиги по футболу Вест Хэм - Арсенал Вест Хэм Арсенал Лондон Мохаммед Кудус Александр Зинченко Бен Уайт
Источник Sport.ua
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