ВИДЕО. Из-под Зинченко. Вест Хэм забил второй гол Арсеналу
«Канониры» близки к вылету из Кубка английской лиги
1 ноября в Лондоне проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги между клубами «Вест Хэм» и «Арсенал».
В стартовом составе «канониров» матч с первых минут начал украинской защитник Александр Зинченко.
На 16-й минуте встречи «Вест Хэм» повел в счете после автогола в исполнении игрока «Арсенала» Бен Уайта.
На 50-й минуте «молотобойцы» свой перевес развили – гол забил Мохаммед Кудус. Ворота «канониров» он поразил после диагонального паса от Найефа Агерда. В моменте статистом выступил Зинченко.
P.S. Вскоре после этого Александр Зинченко был заменен. Впрочем, уже без украинца на поле «Арсенал» на 60-й минуте пропустил третий гол в матче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
FourFourTwo считает, что украинец не заслужил свою награду
Акор Адамс из французского «Монпелье» имеет в своем активе 36,5 баллов