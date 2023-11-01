ВИДЕО. Из-под Зинченко. Вест Хэм забил второй гол Арсеналу

1 ноября в Лондоне проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги между клубами «Вест Хэм» и «Арсенал».

В стартовом составе «канониров» матч с первых минут начал украинской защитник Александр Зинченко.

На 16-й минуте встречи «Вест Хэм» повел в счете после автогола в исполнении игрока «Арсенала» Бен Уайта.

На 50-й минуте «молотобойцы» свой перевес развили – гол забил Мохаммед Кудус. Ворота «канониров» он поразил после диагонального паса от Найефа Агерда. В моменте статистом выступил Зинченко.

Видео гола Кудуса

P.S. Вскоре после этого Александр Зинченко был заменен. Впрочем, уже без украинца на поле «Арсенал» на 60-й минуте пропустил третий гол в матче.