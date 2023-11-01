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01 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:40
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Их 30! Названы претенденты на звание лучшего игрока Африки

Среди номинантов Салах, Мане, Марез, Хакими, Гирасси

01 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:40
347
0
Их 30! Названы претенденты на звание лучшего игрока Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Конфедерация футбола Африки обнародовала реестр игроков, которые являются претендентами на титул лучшего африканского футболиста.

Номинантов 30. Среди них присутствуют Ммохамед Салах, Садио Мане, Рияд Марех, а также Серу Гирасси.

Претенденты на звание лучшего игрока Африки

  • Рами Бенсебайни (сборная Алжира, «Боруссия» Дортмунд)
  • Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»)
  • Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»)
  • Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, «Наполи»)
  • Венсан Абубакар (Камерун, «Бешикташ»)
  • Ибраим Сангаре (Кот-д’Ивуар, «Ноттингем Форест»)
  • Секо Фофана (Кот-д’Ивуар, «Аль-Наср»)
  • Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»)
  • Фистон Майеле (ДР Конго, «Пирамидс»)
  • Кахраба, Мохамед Абдельмонем, Мохамед Эльшенави (Египет, «Аль-Ахли» Каир)
  • Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
  • Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»)
  • Томас Парти (Гана, «Арсенал»)
  • Серу Гирасси (Гвинея, «Штутгарт»)
  • Ив Биссума (Мали, «Тоттенхэм»)
  • Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»)
  • Аззедин Унаи (Марокко, «Марсель»)
  • Хаким Зиеш (Марокко, «Галатасарай»)
  • Софьян Амрабат (Марокко, «Манчестер Юнайтед»)
  • Яхья Жабран (Марокко, «Видад»)
  • Ясин Буну (Марокко, «Аль-Хилаль»)
  • Юссеф Эн-Несири (Марокко, «Севилья»)
  • Питер Шалулиле (Намибия, «Мамелоди Сандаунз»)
  • Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»)
  • Садио Мане (Сенегал, «Аль-Наср»)
  • Пап Матар Сарр (Сенегал, «Тоттенхэм»)
  • Перси Тау (ЮАР, «Аль-Ахли» Каир)
  • Мохамед Бен-Ромдан (Тунис, «Ференцварош»)
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