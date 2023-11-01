Другие новости01 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:40
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Их 30! Названы претенденты на звание лучшего игрока Африки
Среди номинантов Салах, Мане, Марез, Хакими, Гирасси
01 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:40
347
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Конфедерация футбола Африки обнародовала реестр игроков, которые являются претендентами на титул лучшего африканского футболиста.
Номинантов 30. Среди них присутствуют Ммохамед Салах, Садио Мане, Рияд Марех, а также Серу Гирасси.
Претенденты на звание лучшего игрока Африки
- Рами Бенсебайни (сборная Алжира, «Боруссия» Дортмунд)
- Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»)
- Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»)
- Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, «Наполи»)
- Венсан Абубакар (Камерун, «Бешикташ»)
- Ибраим Сангаре (Кот-д’Ивуар, «Ноттингем Форест»)
- Секо Фофана (Кот-д’Ивуар, «Аль-Наср»)
- Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»)
- Фистон Майеле (ДР Конго, «Пирамидс»)
- Кахраба, Мохамед Абдельмонем, Мохамед Эльшенави (Египет, «Аль-Ахли» Каир)
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
- Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»)
- Томас Парти (Гана, «Арсенал»)
- Серу Гирасси (Гвинея, «Штутгарт»)
- Ив Биссума (Мали, «Тоттенхэм»)
- Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»)
- Аззедин Унаи (Марокко, «Марсель»)
- Хаким Зиеш (Марокко, «Галатасарай»)
- Софьян Амрабат (Марокко, «Манчестер Юнайтед»)
- Яхья Жабран (Марокко, «Видад»)
- Ясин Буну (Марокко, «Аль-Хилаль»)
- Юссеф Эн-Несири (Марокко, «Севилья»)
- Питер Шалулиле (Намибия, «Мамелоди Сандаунз»)
- Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»)
- Садио Мане (Сенегал, «Аль-Наср»)
- Пап Матар Сарр (Сенегал, «Тоттенхэм»)
- Перси Тау (ЮАР, «Аль-Ахли» Каир)
- Мохамед Бен-Ромдан (Тунис, «Ференцварош»)
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