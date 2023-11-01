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Англия
01 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:10
273
0

Полузащитник Арсенала пропускает матч Кубка лиги из-за проблем с коленом

Эмиль Смит-Роу почувствовал боли в колене

01 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:10
273
0
Полузащитник Арсенала пропускает матч Кубка лиги из-за проблем с коленом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Смит-Роу

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу пропускает матч Кубка английской лиги из-за травмы колена.

«У него проблема. Он почувствовал что-то с коленом, а после матча оно начало болеть. Сейчас мы проводим обследование и да, очень за него волнуемся», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Эмиль Смит-Роу сыграл семь матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

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Микель Артета Арсенал Лондон Эмиль Смит-Роу Английская Премьер-лига травма чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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