Полузащитник Арсенала пропускает матч Кубка лиги из-за проблем с коленом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу пропускает матч Кубка английской лиги из-за травмы колена.

«У него проблема. Он почувствовал что-то с коленом, а после матча оно начало болеть. Сейчас мы проводим обследование и да, очень за него волнуемся», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Эмиль Смит-Роу сыграл семь матчей, в которых сделал одну результативную передачу.