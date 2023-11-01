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  4. Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Англия
01 ноября 2023, 22:14 |
488
6

Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?

Авторитетный ресурс Goal опубликовал рейтинг лучших игроков «синих»

01 ноября 2023, 22:14 |
488
6
Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английский портал Goal опубликовал рейтинг лучших игроков лондонского «Челси» в этом сезоне.

Первое место занял новичок «синих» Коул Палмер, за ним разместились Конор Галлахер и Энцо Фернандес.

22-летний украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик занял пятое место рейтинга.

«Наконец-то начинаем видеть игрока, за которого заплатили 88 миллионов фунтов стерлингов (108 миллионов долларов) в лучшем виде. Как многие и предполагали, Почеттино осторожно обращался с вингером и, кажется, вернул ему уверенность после тяжелого начала карьеры в Лондоне. Хотя травмы помешали его развитию, Мудрик забил два гола в Премьер-лиге в октябре. Он все еще не очень уверен на фланге, но под руководством своего наставника он, похоже, станет лучше», – говорится в издании.

Топ-10 лучших футболистов Челси по версии GOAL

  1. Коул Палмер – 7/10;
  2. Конор Галлахер – 7/10;
  3. Энцо Фернандес – 7/10;
  4. Рахим Стерлинг – 7/10;
  5. Михаил Мудрик – 7/10;
  6. Леви Колвилл – 6/10;
  7. Марк Кукурелья – 6/10;
  8. Мойзес Кайседо – 6/10;
  9. Тиагу Силва – 6/10;
  10. Аксель Дисаси – 6/10.
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Конор Галлахер Энцо Фернандес Михаил Мудрик Рахим Стерлинг Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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Комментарии 6
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an52
Звідки знову взялися 108 млн?
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Gargantua
Галлахер вроде и старается, много работает, но все оно как то так бесхитростно. Уровень такой, что наверное мало быть просто работягой.
а вот Леви Колвелл молодой парень очень понравился. Напомнил Эшли Коула.
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0
Swed
И это только начало пути!  Впереди ещё 7 лет.
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0
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Gargantua
а вот Энцо сплошное разочарование.
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0
Gargantua
да, с Палмером не прогадали. 
Пришел и заиграл.
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0
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