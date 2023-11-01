Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?

Английский портал Goal опубликовал рейтинг лучших игроков лондонского «Челси» в этом сезоне.

Первое место занял новичок «синих» Коул Палмер, за ним разместились Конор Галлахер и Энцо Фернандес.

22-летний украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик занял пятое место рейтинга.

«Наконец-то начинаем видеть игрока, за которого заплатили 88 миллионов фунтов стерлингов (108 миллионов долларов) в лучшем виде. Как многие и предполагали, Почеттино осторожно обращался с вингером и, кажется, вернул ему уверенность после тяжелого начала карьеры в Лондоне. Хотя травмы помешали его развитию, Мудрик забил два гола в Премьер-лиге в октябре. Он все еще не очень уверен на фланге, но под руководством своего наставника он, похоже, станет лучше», – говорится в издании.



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