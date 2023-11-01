Экс-игрок Ман Сити в 27 лет объявил о завершении карьеры
С профессиональным футболом попрощался Кин Брайан
Бывший защитник английского клуба «Манчестер Сити» Кин Брайан объявил о завершении карьеры.
Сделал он это в свой 27-й день рождения. Такое решение игрок принял из-за череды травм.
«Глава 27. Год новых начинаний для меня. Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. После двух долгих лет борьбы с травмой колена и медицинских консультаций пришло время попрощаться с игрой в футбол.
Я просто парень, который вырос в муниципальном поместье в Гортоне и мечтал однажды стать профессиональным футболистом. И эта мечта сбылась! Играть в Премьер-лиге и представлять некоторые из крупнейших клубов Англии — это то, чем я всегда буду дорожить и гордиться.
Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне осуществить мою мечту… Мою маму и отчима, которых больше нет с нами. Они ездили по всей стране, чтобы поддержать меня, с 10 лет. Я всегда буду благодарен за все, что вы оба сделали для меня. Две мои сестры и младший брат, которые всегда были моими самыми большими поклонниками. И два моих сына, которые, сами того не зная, приняли это трудное решение намного проще, чем я. Я люблю вас обоих безоговорочно», – написал Брайан в инстаграм.
Кин Брайан играл за команды академии «Манчестер Сити», затем на правах аренды он выступал за «Бери» и «Олдхэм». Позднее он стал игроком «Шеффилд Юнайтед», который отправлял его в аренду в «Болтон». Последним клубом Брайана стал «Вест Бромвич», где Кин получил травму крестообразной связки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Акор Адамс из французского «Монпелье» имеет в своем активе 36,5 баллов
Комментатор UFC шокирован счетом 96-93 в пользу Тайсона