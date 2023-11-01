Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Ман Сити в 27 лет объявил о завершении карьеры
Англия
01 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:13
944
0

Экс-игрок Ман Сити в 27 лет объявил о завершении карьеры

С профессиональным футболом попрощался Кин Брайан

01 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:13
944
0
Экс-игрок Ман Сити в 27 лет объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Кин Брайан

Бывший защитник английского клуба «Манчестер Сити» Кин Брайан объявил о завершении карьеры.

Сделал он это в свой 27-й день рождения. Такое решение игрок принял из-за череды травм.

«Глава 27. Год новых начинаний для меня. Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. После двух долгих лет борьбы с травмой колена и медицинских консультаций пришло время попрощаться с игрой в футбол.

Я просто парень, который вырос в муниципальном поместье в Гортоне и мечтал однажды стать профессиональным футболистом. И эта мечта сбылась! Играть в Премьер-лиге и представлять некоторые из крупнейших клубов Англии — это то, чем я всегда буду дорожить и гордиться.

Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне осуществить мою мечту… Мою маму и отчима, которых больше нет с нами. Они ездили по всей стране, чтобы поддержать меня, с 10 лет. Я всегда буду благодарен за все, что вы оба сделали для меня. Две мои сестры и младший брат, которые всегда были моими самыми большими поклонниками. И два моих сына, которые, сами того не зная, приняли это трудное решение намного проще, чем я. Я люблю вас обоих безоговорочно», – написал Брайан в инстаграм.

Кин Брайан играл за команды академии «Манчестер Сити», затем на правах аренды он выступал за «Бери» и «Олдхэм». Позднее он стал игроком «Шеффилд Юнайтед», который отправлял его в аренду в «Болтон». Последним клубом Брайана стал «Вест Бромвич», где Кин получил травму крестообразной связки.

По теме:
Полузащитник Арсенала пропускает матч Кубка лиги из-за проблем с коленом
Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Шевченко объяснил провал в Челси: «Во время операции что-то пошло не так»
Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу завершение карьеры
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
Футбол | 01 ноября 2023, 06:55 4
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии

Акор Адамс из французского «Монпелье» имеет в своем активе 36,5 баллов

Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Бокс | 01 ноября 2023, 10:37 3
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»

Комментатор UFC шокирован счетом 96-93 в пользу Тайсона

FourFourTwo включил Реброва в 10 худших трансферов в истории Тоттенхэма
Футбол | 01.11.2023, 21:49
FourFourTwo включил Реброва в 10 худших трансферов в истории Тоттенхэма
FourFourTwo включил Реброва в 10 худших трансферов в истории Тоттенхэма
Олег ЛУЖНЫЙ: «Динамо не хватает только исполнителей – игроков и тренера»
Футбол | 01.11.2023, 18:52
Олег ЛУЖНЫЙ: «Динамо не хватает только исполнителей – игроков и тренера»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Динамо не хватает только исполнителей – игроков и тренера»
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
Футбол | 01.11.2023, 15:21
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер спортивный журналист Артем Франков
Умер спортивный журналист Артем Франков
01.11.2023, 00:48 32
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
01.11.2023, 09:10 2
Теннис
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 6
Футбол
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
31.10.2023, 18:12
Футбол
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем