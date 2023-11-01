В четверг, 2 ноября, состоится матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины между «Полесьем» из Житомира и «Александрией».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

В таблице Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает 2-е место с 25 очками. «Александрия» на 13-й позиции, имея 10 пунктов.

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция