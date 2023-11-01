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Кубок Украины
Полесье
02.11.2023 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
01 ноября 2023, 21:21 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:36
128
0

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 15:00 матч Кубка Украины

01 ноября 2023, 21:21 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:36
128
0
Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

В четверг, 2 ноября, состоится матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины между «Полесьем» из Житомира и «Александрией».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

В таблице Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает 2-е место с 25 очками. «Александрия» на 13-й позиции, имея 10 пунктов.

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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