Кубок Украины
02.11.2023 15:00 - : -
Кубок Украины01 ноября 2023, 21:21 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:36
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Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 15:00 матч Кубка Украины
01 ноября 2023, 21:21 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:36
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В четверг, 2 ноября, состоится матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины между «Полесьем» из Житомира и «Александрией».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
В таблице Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает 2-е место с 25 очками. «Александрия» на 13-й позиции, имея 10 пунктов.
Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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