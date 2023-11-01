ФОТО. Встреча старых знакомых. Маркевич и Селезнев посетили матч Днепра-1

Сегодня, 1 ноября, в перенесенном поединке пятого тура Украинской Премьер-лиги встретились львовский «Рух» и «Днепр-1». Победу одержали днепряне со счётом 2:0.

Матч посетил спортивный директор «Днепра-1» Евгений Селезнев, встретившийся со своим бывшим наставником Мироном Маркевичем (нынешним тренером львовских «Карпат»). Селезнев выступал под руководством Маркевича в «Днепре», проведя 62 игры, забив 26 голов и оформив 6 ассистов, они вместе в 2015 году выходили в финал Лиги Европы.

После 12 сыгранных матчей чемпионата «Днепр-1» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 24 очками в активе.