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  4. ФОТО. Встреча старых знакомых. Маркевич и Селезнев посетили матч Днепра-1
Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 21:33 |
1206
1

ФОТО. Встреча старых знакомых. Маркевич и Селезнев посетили матч Днепра-1

«Днепр-1» победил «Рух»

01 ноября 2023, 21:33 |
1206
1
ФОТО. Встреча старых знакомых. Маркевич и Селезнев посетили матч Днепра-1
УПЛ ТВ. Мирон Маркевич и Евгений Селезнев

Сегодня, 1 ноября, в перенесенном поединке пятого тура Украинской Премьер-лиги встретились львовский «Рух» и «Днепр-1». Победу одержали днепряне со счётом 2:0.

Матч посетил спортивный директор «Днепра-1» Евгений Селезнев, встретившийся со своим бывшим наставником Мироном Маркевичем (нынешним тренером львовских «Карпат»). Селезнев выступал под руководством Маркевича в «Днепре», проведя 62 игры, забив 26 голов и оформив 6 ассистов, они вместе в 2015 году выходили в финал Лиги Европы.

После 12 сыгранных матчей чемпионата «Днепр-1» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 24 очками в активе.

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Мирон Маркевич Евгений Селезнев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Yulian Beshley
напивне за гуцуляком прийшли , бо там і спорт директор і ще якийсь тіп з менеджменту , так просто всі разом не ходять дивитись 
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