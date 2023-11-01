Сергей КОВАЛЕЦ: «Хотелось бы, чтобы этот сезон УПЛ сменил чемпиона»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился мнением о том, кто должен выиграть Украинскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Чемпионат сильный, когда не одна-две команды становятся чемпионами. В этом контексте хотелось бы, чтобы этот сезон сменил чемпиона. Я считаю, что так будет лучше уровня чемпионата, для мотивации всех клубов и президентов. Есть возможность выиграть не одним только «Динамо» и «Шахтеру», а каждому клубу, в который вкладывают средства, развивают», – сказал Ковалец.

Напомним, что после 12 туров в УПЛ 2023/24 лидирует криворожский «Кривбасс», имеющий 26 очков. На одно очко от него отстает житомирское «Полесье», занимающее второе место.