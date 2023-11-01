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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Месси – невероятный игрок и один из лучших в истории»
Испания
01 ноября 2023, 19:51 | Обновлено 01 ноября 2023, 19:53
282
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Месси – невероятный игрок и один из лучших в истории»

Англичанин – о наследии аргентинского нападающего

01 ноября 2023, 19:51 | Обновлено 01 ноября 2023, 19:53
282
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Месси – невероятный игрок и один из лучших в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением о завоевании Лионелем Месси 8-го в карьере Золотого мяча.

«Он невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Без сомнения, Месси – один из лучших футболистов в истории.

Он невероятен, учитывая всю проделанную им работу, а не только то, что он показал на чемпионате мира», – признался Беллингем.

Напомним, Джуд Беллингем по итогам сезона-2022/2023 стал обладателем приза Kopa Trophy, который вручается лучшему молодому игроку мира.

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Джуд Беллингем Золотой мяч Лионель Месси
Источник Marca
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