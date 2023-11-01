Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Месси заслужил ЗМ. Ошибки быть не может»
Англия
01 ноября 2023, 19:28 |
353
0

Микель АРТЕТА: «Месси заслужил ЗМ. Ошибки быть не может»

Главный тренер «Арсенала» – о владельце ЗМ

01 ноября 2023, 19:28 |
353
0
Микель АРТЕТА: «Месси заслужил ЗМ. Ошибки быть не может»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Лионель Месси

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» 2023 года.

«Ошибки быть не может, если мы говорим о Лео Месси. Победа на Чемпионате мира в его возрасте – вершина карьеры. Этого мало кто ожидал. Его стабильность на протяжении всей карьеры, уровень, на который он вывел мировой футбол – это просто невероятно, Месси заслужил эту награду», – сказал Артета.

Лионель Месси получил Золотой мяч и стал седьмым игроком, кто выиграл чемпионат мира и после этого получил награду от France Football.

По теме:
Зинченко – в старте Арсенала на матч с Вест Хэмом
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Месси – невероятный игрок и один из лучших в истории»
Микель Артета Лионель Месси Арсенал Лондон Золотой мяч
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Теннис | 01 ноября 2023, 05:05 0
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023

Джессика Пегула выиграла стартовые два тура в группе «Бакалар»

ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
Футбол | 01 ноября 2023, 15:21 13
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика

Команда Мичела минимально обыграла «Сан-Роке»

Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Футбол | 01.11.2023, 07:33
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Футбол | 01.11.2023, 20:12
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
МАКСИМОВ: «Сегодня 13-я игра была, и это число стало для Днепра-1 удачным»
Футбол | 01.11.2023, 20:45
МАКСИМОВ: «Сегодня 13-я игра была, и это число стало для Днепра-1 удачным»
МАКСИМОВ: «Сегодня 13-я игра была, и это число стало для Днепра-1 удачным»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
01.11.2023, 14:32 15
Футбол
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 51
Футбол
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 8
Футбол
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
01.11.2023, 01:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем