Микель АРТЕТА: «Месси заслужил ЗМ. Ошибки быть не может»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» 2023 года.

«Ошибки быть не может, если мы говорим о Лео Месси. Победа на Чемпионате мира в его возрасте – вершина карьеры. Этого мало кто ожидал. Его стабильность на протяжении всей карьеры, уровень, на который он вывел мировой футбол – это просто невероятно, Месси заслужил эту награду», – сказал Артета.

Лионель Месси получил Золотой мяч и стал седьмым игроком, кто выиграл чемпионат мира и после этого получил награду от France Football.