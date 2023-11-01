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  4. Джон ТЕРРИ: «Не мог представить, что Де Брюйне и Салах станут звездами»
Англия
01 ноября 2023, 19:10 |
345
0

Джон ТЕРРИ: «Не мог представить, что Де Брюйне и Салах станут звездами»

Легенда «Челси» – о своих экс-партнерах по команде

01 ноября 2023, 19:10 |
345
0
Джон ТЕРРИ: «Не мог представить, что Де Брюйне и Салах станут звездами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Бывший капитан «Челси» Джон Терри признался, что не видел в Кевине Де Брюйне и Мохамеде Салахе, которые попали в команду в молодом возрасте и не сумели заиграть, будущих игроков экстра-класса:

«Мог ли я представить, что они станут мировыми звездами? Абсолютно нет, никаких шансов. Это моё единственное разочарование в качестве капитана. С годами я смягчился, но, когда эти ребята были в команде, я был очень дисциплинирован и строг.

Вероятно, их нужно было обнять за плечи, сесть, обсудить и помочь им освоиться. Я разочарован в себе как в капитане, и я сожалею об этом. Я бы не сказал, что они дошли бы до того уровня».

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Джон Терри Челси Мохамед Салах Кевин де Брюйне
Источник YouTube
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