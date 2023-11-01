Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ интересуется юниором Нюрнберга
Германия
01 ноября 2023, 18:27 |
140
0

Клуб АПЛ интересуется юниором Нюрнберга

Трансфер Джана Узуна в «Брайтон» может стать рекорлным в истории немецкого клуба

01 ноября 2023, 18:27 |
140
0
Клуб АПЛ интересуется юниором Нюрнберга
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Узун

Английский «Брайтон» интересуется молодым полузащитником немецкого «Нюрнберга» из Бундеслиги 2 Джаном Узуном.

Если трансфер 17-летнего Узуна состоится, то он станет рекордным в истории немецкого клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немецкого турка в 5 миллионов евро, однако по слухам его могут продать за восьмизначную сумму.

Джан Узун в систему «Нюрнберга» пришел летом 2019 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона. В нынешнем сезоне в составе «Нюрнберга» полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

По теме:
Арсенал нацелился на молодого форварда РБ Лейпциг
Барселона интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов
Ансу Фати заинтересовал клубы Саудовской Аравии
Брайтон трансферы АПЛ Вторая Бундеслига Нюрнберг трансферы
Источник Sky Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Футбол | 31 октября 2023, 19:15 1
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций

Подопечные Владимира Пятенко добилась первой победы в турнире

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 01 ноября 2023, 09:10 2
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Умер спортивный журналист Артем Франков
Футбол | 01.11.2023, 00:48
Умер спортивный журналист Артем Франков
Умер спортивный журналист Артем Франков
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Футбол | 01.11.2023, 16:57
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Футбол | 01.11.2023, 14:39
Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
31.10.2023, 13:10 1
Бокс
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 56
Футбол
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
31.10.2023, 18:12
Футбол
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
01.11.2023, 07:33 6
Футбол
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем