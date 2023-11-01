Клуб АПЛ интересуется юниором Нюрнберга

Английский «Брайтон» интересуется молодым полузащитником немецкого «Нюрнберга» из Бундеслиги 2 Джаном Узуном.

Если трансфер 17-летнего Узуна состоится, то он станет рекордным в истории немецкого клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немецкого турка в 5 миллионов евро, однако по слухам его могут продать за восьмизначную сумму.

Джан Узун в систему «Нюрнберга» пришел летом 2019 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона. В нынешнем сезоне в составе «Нюрнберга» полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.