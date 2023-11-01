Участники ЛЧ будут в финале? Жеребьевка 1/2 финала женского Кубка Украины
1 ноября в Доме футбола были определены полуфинальные пары турнира
В среду, 1 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд 2023.
«Кривбасс» сыграет против «Колоса», а «Ворскла» встретится с «Днепром-1».
Полуфинальные поединки пройдут 11 ноября, а финал будет сыгран 25 числа того же месяца.
Кубок Украины-2023 среди женских команд. 1/2 финала
- «Кривбасс» (Кривой Рог) – «Колос» (Ковалевка)
- «Ворскла» (Полтава) – «Днепр-1» (Днепр)
Отметим, что женские команды «Кривбасса» и «Ворсклы» играли в квалификации Лиги чемпионов 2023/24.
Криворожская команда в 1-м раунде отбора уступила «Парижу» (0:4), а затем проиграла и «Линчепингу» (0:3).
«Ворскла» прошла 1-й раунд квалификации, обыграв «Флору» (4:3) и «Осиек» (3:0), но в 1-м раунде 2-го раунда отбора уступила «Роме» в двух матчах с общим счетом 1:9.
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