Ситуация как в Аяксе. Базель сменил главного тренера

«Базель» объявил об увольнении с поста главного тренера Хайко Фогеля. Он работал в клубе с января 2023 года в качестве спортивного директора, но дважды ему приходилось временно брать на себя руководство командой – после увольнений Александера Фрая и Тимо Шульца.

Новым главным тренером «Базеля» назначен Фабио Челестини. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, «Базель» сейчас оказался в схожей ситуации с амстердамским «Аяксом»: команда занимает последнее место в турнирной таблице с 5 очками в 11 матчах.