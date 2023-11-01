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01 ноября 2023, 17:01 |
367
1

Ситуация как в Аяксе. Базель сменил главного тренера

Еще один топ-клуб своего чемпионата оказался на дне таблицы

01 ноября 2023, 17:01 |
367
1
Ситуация как в Аяксе. Базель сменил главного тренера
ФК Базель. Фабио Челестини

«Базель» объявил об увольнении с поста главного тренера Хайко Фогеля. Он работал в клубе с января 2023 года в качестве спортивного директора, но дважды ему приходилось временно брать на себя руководство командой – после увольнений Александера Фрая и Тимо Шульца.

Новым главным тренером «Базеля» назначен Фабио Челестини. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, «Базель» сейчас оказался в схожей ситуации с амстердамским «Аяксом»: команда занимает последнее место в турнирной таблице с 5 очками в 11 матчах.

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Источник ФК Базель
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Комментарии 1
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SuperMario
Ну тут совсем не согласен,Базель уже максимум середняк чемпионата пару-тройку лет как минимум,а Аякс только пару месяцев и у Аякса точно все окей будет,а что с Базелем я не знаю,не следил..
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