Ситуация как в Аяксе. Базель сменил главного тренера
Еще один топ-клуб своего чемпионата оказался на дне таблицы
«Базель» объявил об увольнении с поста главного тренера Хайко Фогеля. Он работал в клубе с января 2023 года в качестве спортивного директора, но дважды ему приходилось временно брать на себя руководство командой – после увольнений Александера Фрая и Тимо Шульца.
Новым главным тренером «Базеля» назначен Фабио Челестини. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, «Базель» сейчас оказался в схожей ситуации с амстердамским «Аяксом»: команда занимает последнее место в турнирной таблице с 5 очками в 11 матчах.
ℹ️ Der FCB trennt sich von Heiko Vogel – Fabio Celestini übernimmt— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) October 31, 2023
Der FC Basel 1893 hat aufgrund der sich zuspitzenden sportlichen Krise der 1. Mannschaft entschieden, sich von Cheftrainer Heiko Vogel zu trennen. Mit einem Vertrag bis Ende Saison übernimmt Fabio Celestini per… pic.twitter.com/yThflznUn6
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