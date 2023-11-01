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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 16:49 |
675
1

Рух – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Перенесенный матч 5-го тура УПЛ начнется в 18:00

01 ноября 2023, 16:49 |
675
1
Рух – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

Сегодня, 1 ноября «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в перенесенном матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Юрия Максимова на матч:

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Эдсон, Теслюк, Рунич, Климчук.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Сарапий, Мирошниченко, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1 стартовые составы
Источник Sport.ua
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Galex
Бач, як воно.    Немає у Львові  спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.
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