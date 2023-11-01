Рух – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Перенесенный матч 5-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 1 ноября «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в перенесенном матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Юрия Максимова на матч:
«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Эдсон, Теслюк, Рунич, Климчук.
«Днепр-1»: Кинарейкин, Сарапий, Мирошниченко, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» Киев выразил соболезнования в связи со смертью Артема Франкова
The Athletic – об истории дружбы двух легенд из разных поколений