Рух – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 1 ноября «Рух» во Львове на стадионе «Арена Львов» в перенесенном матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 5-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Юрия Максимова на матч:

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Эдсон, Теслюк, Рунич, Климчук.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Сарапий, Мирошниченко, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.