Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Важно верить в идеи»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино призывает верить в свои идеи:

«Важно верить в идеи, критику и анализ того, почему определенные вещи не удалось реализовать. Важно помогать всем становиться лучше и прогрессировать, не допускать одинаковых ошибок несколько раз».

Одной из главных проблем «Челси» в этом сезоне является реализация голевых моментов. Если брать разницу между ожидаемые забитыми и ожидаемыми пропущенными мячами, то «синие» должны идти в зоне еврокубков, но им удалось забить лишь 13 голов, что не позволяет подняться выше 11-й строчки.