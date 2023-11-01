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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Важно верить в идеи»
Англия
01 ноября 2023, 16:30 |
249
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Важно верить в идеи»

Главный тренер «Челси» призывает верить в свои идеи

01 ноября 2023, 16:30 |
249
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Важно верить в идеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино призывает верить в свои идеи:

«Важно верить в идеи, критику и анализ того, почему определенные вещи не удалось реализовать. Важно помогать всем становиться лучше и прогрессировать, не допускать одинаковых ошибок несколько раз».

Одной из главных проблем «Челси» в этом сезоне является реализация голевых моментов. Если брать разницу между ожидаемые забитыми и ожидаемыми пропущенными мячами, то «синие» должны идти в зоне еврокубков, но им удалось забить лишь 13 голов, что не позволяет подняться выше 11-й строчки.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Челси
Источник Фабрицио Романо
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