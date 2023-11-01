Стало известно, какую сумму принес матч Шахтера с Тоттенхэмом
«Горнякам» удалось выручить 22 миллиона гривен
«Шахтер» на официальном сайте клуба назвал сумму, которую удалось собрать благодаря товарищескому матчу с «Тоттенхэмом».
Благотворительный матч «Тоттенхэм» – «Шахтер», сыгранный 6 августа 2023 года в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», принес доход в 22 миллиона гривен (или 505 тысяч фунтов стерлингов). Эти деньги будут направлены фондом Shakhtar Social на реализацию проектов поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны с россией.
Также клубы договорились о реализации совместного проекта стоимостью 50 тысяч британских фунтов. Инициатива будет направлена на помощь украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.
ФК «Шахтер» выразил благодарность ФК «Тоттенхэм» за организацию и проведение на самом высоком уровне благотворительного матча, руководству клуба и всем болельщикам, которые присоединились к сбору средств.
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