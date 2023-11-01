Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какую сумму принес матч Шахтера с Тоттенхэмом
Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 16:13 |
512
0

Стало известно, какую сумму принес матч Шахтера с Тоттенхэмом

«Горнякам» удалось выручить 22 миллиона гривен

01 ноября 2023, 16:13 |
512
0
Стало известно, какую сумму принес матч Шахтера с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» на официальном сайте клуба назвал сумму, которую удалось собрать благодаря товарищескому матчу с «Тоттенхэмом».

Благотворительный матч «Тоттенхэм» – «Шахтер», сыгранный 6 августа 2023 года в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», принес доход в 22 миллиона гривен (или 505 тысяч фунтов стерлингов). Эти деньги будут направлены фондом Shakhtar Social на реализацию проектов поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны с россией.

Также клубы договорились о реализации совместного проекта стоимостью 50 тысяч британских фунтов. Инициатива будет направлена на помощь украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.

ФК «Шахтер» выразил благодарность ФК «Тоттенхэм» за организацию и проведение на самом высоком уровне благотворительного матча, руководству клуба и всем болельщикам, которые присоединились к сбору средств.

По теме:
Попробует сотворить сенсацию. Экс-тренер Шахтера возглавил сборную Боливии
Источник: у Шахтера нет официальных предложений по Судакову
Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду
Шахтер Донецк Тоттенхэм благотворительные матчи
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Футбол | 01 ноября 2023, 14:39 1
Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси

Не стоит считать, что в Англии не может происходить чего-то более странного, чем мы привыкли в УПЛ

Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»
Футбол | 01 ноября 2023, 11:32 5
Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»
Игорь СУРКИС: «Артем Франков мог рассказать о футболе как никто другой»

Президент «Динамо» Киев выразил соболезнования в связи со смертью Артема Франкова

ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Футбол | 31.10.2023, 18:12
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 01.11.2023, 09:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Теннис | 01.11.2023, 01:45
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
30.10.2023, 19:47
Футбол
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 6
Футбол
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
31.10.2023, 13:10 1
Бокс
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем