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Италия
01 ноября 2023, 16:01 | Обновлено 01 ноября 2023, 16:02
83
0

Директор Интера: «В 2018 году Лаутаро должен был переходить в Атлетико»

Аузилио рассказал, как в 2018 году «Интер» перехватил Лаутаро Мартинеса у «Атлетико»

01 ноября 2023, 16:01 | Обновлено 01 ноября 2023, 16:02
83
0
Директор Интера: «В 2018 году Лаутаро должен был переходить в Атлетико»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о том, как в 2018 году клуб перехватил аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса у мадридского «Атлетико»:

«Я могу раскрыть, что Лаутаро Мартинес в 2018 году уже стал игроком «Атлетико» Мадрид. Была упущена только одна маленькая деталь между «Расингом» и «Атлетико». Дзанетти и Милито вдвоем помогли нам. Я решил полететь в Аргентину и перехватить игрока».

В итоге летом 2018 года Лаутаро Мартинес за 25 миллионов евро перешел в «Интер». С тех пор он провел за клуб 251 матч, отметился 114 забитыми мячами и 38 голевыми передачами, выиграл 5 трофеев и стал капитаном команды.

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Пьеро Аузилио Лаутаро Мартинес Интер Милан Атлетико Мадрид Серия A Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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