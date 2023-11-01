Директор Интера: «В 2018 году Лаутаро должен был переходить в Атлетико»

Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о том, как в 2018 году клуб перехватил аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса у мадридского «Атлетико»:

«Я могу раскрыть, что Лаутаро Мартинес в 2018 году уже стал игроком «Атлетико» Мадрид. Была упущена только одна маленькая деталь между «Расингом» и «Атлетико». Дзанетти и Милито вдвоем помогли нам. Я решил полететь в Аргентину и перехватить игрока».

В итоге летом 2018 года Лаутаро Мартинес за 25 миллионов евро перешел в «Интер». С тех пор он провел за клуб 251 матч, отметился 114 забитыми мячами и 38 голевыми передачами, выиграл 5 трофеев и стал капитаном команды.