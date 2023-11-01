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  4. Арсенал нацелился на молодого форварда РБ Лейпциг
Англия
01 ноября 2023, 15:03 |
551
0

Арсенал нацелился на молодого форварда РБ Лейпциг

Беньямин Шешко может продолжить карьеру в АПЛ

01 ноября 2023, 15:03 |
551
0
Арсенал нацелился на молодого форварда РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему форварду «РБ Лейпциг» и сборной Словакии Беньямину Шешко. Об этом сообщают английские СМИ.

Шешко перешел в «РБ Лейпциг» лишь минувшим летом за 24 миллиона евро из «РБ Зальцбург». Сейчас же немецкий клуб готов отпустить игрока за 40 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Шешко уже успел провести 13 матчей за «РБ Лейпциг» и забил в них 6 голов. Также интерес к 20-летнему словацкому форварду проявляет «Милан». Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

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Арсенал Лондон Беньямин Шешко РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Милан
Источник The Mirror
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