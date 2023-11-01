Арсенал нацелился на молодого форварда РБ Лейпциг

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему форварду «РБ Лейпциг» и сборной Словакии Беньямину Шешко. Об этом сообщают английские СМИ.

Шешко перешел в «РБ Лейпциг» лишь минувшим летом за 24 миллиона евро из «РБ Зальцбург». Сейчас же немецкий клуб готов отпустить игрока за 40 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Шешко уже успел провести 13 матчей за «РБ Лейпциг» и забил в них 6 голов. Также интерес к 20-летнему словацкому форварду проявляет «Милан». Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.