Англия01 ноября 2023, 15:03 |
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Арсенал нацелился на молодого форварда РБ Лейпциг
Беньямин Шешко может продолжить карьеру в АПЛ
01 ноября 2023, 15:03 |
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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему форварду «РБ Лейпциг» и сборной Словакии Беньямину Шешко. Об этом сообщают английские СМИ.
Шешко перешел в «РБ Лейпциг» лишь минувшим летом за 24 миллиона евро из «РБ Зальцбург». Сейчас же немецкий клуб готов отпустить игрока за 40 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Шешко уже успел провести 13 матчей за «РБ Лейпциг» и забил в них 6 голов. Также интерес к 20-летнему словацкому форварду проявляет «Милан». Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.
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