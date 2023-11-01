Селтик заблокировал абонементы 200 фанатов, которые поддержали Палестину
Клуб выступает против политических акций
«Селтик» заблокировал сезонные абонементы примерно 200 фанатов клуба из группировки «Green Brigade». Такое решение клуб принял в связи с тем, что болельщики в октябре неоднократно проводили во время матчей акции в поддержку Палестины.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке фанаты «Селтика» несколько раз приносили на трибуны большое количество палестинских флагов, баннеров в поддержку Палестины и скандировали кричалки в поддержку Палестины.
«Селтик» неоднократно обращался к фанатам с просьбой не устраивать во время матчей акций с политическим подтекстом, однако призывы клуба не были услышаны.
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