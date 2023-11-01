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01 ноября 2023, 14:46 |
66
0

Селтик заблокировал абонементы 200 фанатов, которые поддержали Палестину

Клуб выступает против политических акций

01 ноября 2023, 14:46 |
66
0
Селтик заблокировал абонементы 200 фанатов, которые поддержали Палестину
Getty Images/Global Images Ukraine

«Селтик» заблокировал сезонные абонементы примерно 200 фанатов клуба из группировки «Green Brigade». Такое решение клуб принял в связи с тем, что болельщики в октябре неоднократно проводили во время матчей акции в поддержку Палестины.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке фанаты «Селтика» несколько раз приносили на трибуны большое количество палестинских флагов, баннеров в поддержку Палестины и скандировали кричалки в поддержку Палестины.

«Селтик» неоднократно обращался к фанатам с просьбой не устраивать во время матчей акций с политическим подтекстом, однако призывы клуба не были услышаны.

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Селтик фанаты Палестина
Источник The Telegraph
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