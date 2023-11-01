Барселона интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов

Каталонская «Барселона» интересуется мексиканским нападающим нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом, сообщает издание ESPN.

«Сине-гранатовые» неоднократно отправляли скаутов, чтобы те следили за игрой 22-летнего страйкера. В клубе считают, что Сантьяго своими инстинктами бомбардира очень похож на уругвайского нападающего Луиса Суареса, которого по праву можно считать легендой каталонцев.

В этом сезоне Сантьяго Хименес провел 11 матчей за «Фейеноорд», отметившись 15 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Он является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Эредивизи (13 голов).