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Испания
01 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:56
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0

Барселона интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов

Сантьяго Хименес из «Фейеноорда» обратил на себя внимание каталонского гранда

01 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:56
159
0
Барселона интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Каталонская «Барселона» интересуется мексиканским нападающим нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом, сообщает издание ESPN.

«Сине-гранатовые» неоднократно отправляли скаутов, чтобы те следили за игрой 22-летнего страйкера. В клубе считают, что Сантьяго своими инстинктами бомбардира очень похож на уругвайского нападающего Луиса Суареса, которого по праву можно считать легендой каталонцев.

В этом сезоне Сантьяго Хименес провел 11 матчей за «Фейеноорд», отметившись 15 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Он является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Эредивизи (13 голов).

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Источник ESPN
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