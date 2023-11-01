ATP01 ноября 2023, 13:23 |
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Алексей Крутых проиграл четвертый матч подряд
Украинский теннисист завершил выступления в Исманинге
01 ноября 2023, 13:23 |
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№241 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Исманинге (Германия).
В матче первого круга украинец в двух сетах проиграл Матиасу Бургу из Франции (№279 ATP).
Исманинг. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Матиас Бург (Франция) – 3:6, 0:6
Бург в следующем матче сыграет против Алибека Качмазова.
Отметим, что Крутых проиграл четвертый матч подряд.
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