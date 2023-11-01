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ATP
01 ноября 2023, 13:23 |
89
0

Алексей Крутых проиграл четвертый матч подряд

Украинский теннисист завершил выступления в Исманинге

01 ноября 2023, 13:23 |
89
0
Алексей Крутых проиграл четвертый матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№241 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Исманинге (Германия).

В матче первого круга украинец в двух сетах проиграл Матиасу Бургу из Франции (№279 ATP).

Исманинг. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Матиас Бург (Франция) – 3:6, 0:6

Бург в следующем матче сыграет против Алибека Качмазова.

Отметим, что Крутых проиграл четвертый матч подряд.

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Алексей Крутых ATP Исманинг
Источник Sport.ua
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