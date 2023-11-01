Алексей Крутых проиграл четвертый матч подряд

Украинский теннисист Алексей Крутых (№241 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Исманинге (Германия).

В матче первого круга украинец в двух сетах проиграл Матиасу Бургу из Франции (№279 ATP).

Исманинг. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Матиас Бург (Франция) – 3:6, 0:6

Бург в следующем матче сыграет против Алибека Качмазова.

Отметим, что Крутых проиграл четвертый матч подряд.