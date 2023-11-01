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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Николасе Джексоне: «Ему очень тяжело»
Англия
01 ноября 2023, 13:16 |
501
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Николасе Джексоне: «Ему очень тяжело»

Главный тренер «Челси» поддержал сенегальского нападающего

01 ноября 2023, 13:16 |
501
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Николасе Джексоне: «Ему очень тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поддержал сенегальского нападающего клуба Николаса Джексона:

«По разным причинам, Николасу Джексону сейчас очень тяжело. Ему нужна поддержка. Я верю в него, правда. Единственная проблема - это время. Я не хочу приводить примеры, но он приехал в «Челси» в ситуации, которая была для него нелегкой. Мы не можем быть несправедливыми в анализе».

В этом сезоне 22-летний Николас Джексон, которого летом приобрели из «Вильярреала» за 37 миллионов евро, провел 11 матчей за «Челси», отметившись лишь 3 забитыми мячами.

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Маурисио Почеттино Николас Джексон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Vitaliy_yatsenko
Це дійсно правда. Всім гравцям Челсі після переходу стає важко, бо ж стільки грошей їм ще ніде не платили. Тому важко спочатку усвідомити де їх можна витрачати у такій кількості. Я розумію як важко Джексону. Однак, це справа наживна. Грошей забагато не буває. 
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