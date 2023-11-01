Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Николасе Джексоне: «Ему очень тяжело»
Главный тренер «Челси» поддержал сенегальского нападающего
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поддержал сенегальского нападающего клуба Николаса Джексона:
«По разным причинам, Николасу Джексону сейчас очень тяжело. Ему нужна поддержка. Я верю в него, правда. Единственная проблема - это время. Я не хочу приводить примеры, но он приехал в «Челси» в ситуации, которая была для него нелегкой. Мы не можем быть несправедливыми в анализе».
В этом сезоне 22-летний Николас Джексон, которого летом приобрели из «Вильярреала» за 37 миллионов евро, провел 11 матчей за «Челси», отметившись лишь 3 забитыми мячами.
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