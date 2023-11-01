Ансу Фати заинтересовал клубы Саудовской Аравии
Один из самых талантливых игроков поколения может поехать на Ближний Восток уже в 21 год
Клубы из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к испанскому вингеру каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который сейчас находится в аренде в английском «Брайтоне», сообщает издание Estadio Deportivo.
«Сине-гранатовые» хотят избавиться от 21-летнего футболиста летом, поскольку считают, что он не реализует свой потенциал. Зато, пока он еще молод, на его трансфере можно неплохо заработать и закрыть часть долгов клуба.
В этом сезоне на счету Ансу Фати 10 матчей (437 игровых минут) за «Брайтон», в которых он отметился 3 забитыми мячами. Нападающий ни разу не вышел в стартовом составе на матч Английской Премьер-лиги.
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