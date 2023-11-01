Ансу Фати заинтересовал клубы Саудовской Аравии

Клубы из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к испанскому вингеру каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который сейчас находится в аренде в английском «Брайтоне», сообщает издание Estadio Deportivo.

«Сине-гранатовые» хотят избавиться от 21-летнего футболиста летом, поскольку считают, что он не реализует свой потенциал. Зато, пока он еще молод, на его трансфере можно неплохо заработать и закрыть часть долгов клуба.

В этом сезоне на счету Ансу Фати 10 матчей (437 игровых минут) за «Брайтон», в которых он отметился 3 забитыми мячами. Нападающий ни разу не вышел в стартовом составе на матч Английской Премьер-лиги.